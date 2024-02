Guillermo Paiva será el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2024. El ex DT del Cacique, Gualberto Jara, fue ayudante de Gustavo Benítez en dos períodos en Olimpia y está al tanto de la actualidad del equipo de donde proviene el jugador que llega a préstamo por una temporada al estadio Monumental.

“Personalmente no tuve la suerte de trabajar con él, pero sí lo conozco, lo he seguido bastante. Futbolísticamente tiene muchas condiciones. Es un jugador atrevido, que siempre llega al área. Si bien no marca muchos goles, pero sí lo hace y está siempre ahí, en la zona de peligro”, dice el estratega paraguayo en conversación con Bolavip Chile.

El entrenador también se refiere al tema extrafutbolístico: “También es cierto que tuvo muchos problemas por el desorden que tiene, apareciendo en otros ámbitos de la farándula y las redes sociales. Eso le ha complicado y le ha llevado a ganar un poco con la hinchada un aspecto negativo. Le ha hecho perder la regularidad en el equipo y la titularidad en los últimos partidos”.

Jara espera que el delantero se adapte de buena forma al Cacique: “Esperemos que llegue bien, que pueda incorporarse y adaptarse rápidamente al club”.

Guillermo Paiva llega a reforzar la zona de ataque de Colo Colo (Foto: Getty)

Gualberto Jara destaca que Guillermo Paiva conoce lo que es jugar en equipo grande

El DT resalta que Paiva llega con la experiencia de jugar en Olimpia: “Es un jugador que ya sabe lo que es jugar y pertenecer a un equipo grande como Olimpia y ahora Colo Colo con la presencia de jugadores importantes como el caso de (Arturo) Vidal”.

Paiva alcanzará a integrarse al cuadro Albo antes del estreno en Copa Libertadores ante Godoy Cruz el próximo jueves 22 de febrero a las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.