El próximo martes 29 de octubre, se conocerá la resolución del Tribunal de Disciplina ante el reclamo de la Universidad de Chile contra Colo Colo.

Los azules exigen la resta de tres puntos al cuadro albo, puntos que obtuvo el equipo popular ante Huachipato. El cuadro universitario acusa que Jorge Almirón habría estado dando instrucciones a Víctor Vidal, coordinador del “Cacique” quien fue sorprendido por Héctor Jona en una zona no habilitada, presuntamente con un aparato electrónico.

Este reclamo ha generado una ola de reacciones, en su mayoría negativas. Sin embargo, de comprobarse que lo reclama el “bulla” es cierto, el cuadro de Macul muy difícilmente tenga como salvarse.

Juan Cristóbal Guarello expuso este tema en La Hora de King Kong, asegurando que Colo Colo se verá muy complicado en caso de que las pruebas de la Universidad de Chile sean realmente contundentes.

Guarello analiza el reclamo de la U sobre Colo Colo

A través de su mencionado programa, el comunicador partió diciendo: “No tiene que probar Universidad de Chile que Almirón haya dado instrucciones, ojo con eso. Le pregunto a una persona del Tribunal de Penalidades, ‘¿basta con probar que hubo un dispositivo en la banca para quitar los puntos o se necesita establecer que Almirón estaba comunicándose?’”.

En esa línea, detalla: “Me dice, ‘la norma habla de dispositivo en la banca, con esto se podría configurar la falta. Así fue con el DT de La Calera'”.

Luego, añade: “Si la U logra… o sea, es Victoriano Cerda con la U, porque esta Michael Clark solito no la hace, esta no se la manda solo, necesita un pesado atrás, un pesado, pesado, que además lo provea de pruebas… Si la U logra establecer que hubo un dispositivo hay una gran posibilidad, tal como en el partido entre La Calera y Audax, que el Tribunal le quite los puntos a Colo Colo y es inapelable”.

“Si le quitan los puntos Colo Colo va a ir al TAS, como fue La Calera, y Colo Colo va a ganar en el TAS, como ganó La Calera, porque la norma al ser inapelable restringe mucho al acusado”, sentenció.