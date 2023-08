En Colo Colo ha sido tema durante estos días lo que ha sido la situación que involucra al delantero Darío Lezcano, quien señaló que buscaba salir del ‘Cacique’ ante la poca continuidad que ha tenido dentro del equipo tras su llegada.

En esta jornada, el estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación en la sala de conferencias del Estadio Monumental, en la que abordó lo que ha asido esta polémica, en la que partió negando cualquier tipo de pleito con alguno de sus jugadores.

“Me da risa porque sobre Colo Colo y ya lo dije 20 veces, de Colo Colo el 80% de lo que hablan es mentira, inventan pelea y a mi me da pena la gente. A mí me hacen reír porque dicen que peleo con Pavez, que peleo con Falcón, que me peleo con Lezcano y nada que ver”, partió señalando Quinteros.

En esa línea, el DT fue muy claro por armonía dentro de su camarín “yo tengo una relación excelente con todos los jugadores, desde el 2020 que estoy acá, en el vestuario no hubo un problema, yo soluciono todo de la mejor manera, nunca hubo problema y no lo va a ver”.

Quinteros habló de todo en Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en esa línea, el estratego fue muy claro en el por qué Darío Lezcano no juega en Colo Colo, señalando que la razón es porque tiene a jugadores con mejor nivel para su puesto, enterrando cualquier problema físico.

“No le mientan más a la gente, me da pena que alguno de ustedes le mienta a la gente, porque yo no me pelee nunca con Lezcano. Lezcano no tiene problemas físicos, él no juega es porque hay uno mejor, nada más. No inventen cosas muchachos”, explicó.

Finalmente, Quinteros se lanzó con todo contra la prensa, haciendo un duro llamado de atención para un futuro, en la que velo por la seguridad de todo el hincha del ‘Cacique’.

“A mi no me afecta lo que dice, me da risa, pero hay gente que lamentablemente lo sufre, le mienten y la gente cree que si hay problemas. No hay problemas en Colo Colo, no inventen más”, cerró.