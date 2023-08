Colo Colo ya comienza a palpitar la previa de lo que será su crucial encuentro por Copa Chile ante Palestino, en la que dejando aquello de lado ha tenido que convivir con los rumores de una posible partida de Darío Lezcano y también, Damián Pizarro.

Ante esto, un histórico de Colo Colo como lo es José Luis Álvarez conversó en exclusiva con Bolavip Chile y comenzó a desglosar estos diversos temas, en la que partió hablando sobre lo que fue los polémicos dichos de Darío Lezcano en su intento de huir del ‘Cacique’ por sumar pocos minutos.

“Aquí hay cosas relevantes como el querer es poder, si el chico no quiere estar, que se vaya, así de simple. Ahora que se quedó hay que exigirle a lo que él vino a hacer a Colo Colo, la exigencia tiene que ser al máximo porque todos van a saber que él quería irse y se quedó por una situación que el otro equipo no lo quiso. No sé qué pasó, pero la exigencia tiene que ser mayor. No va a estar bien, la gente obviamente lo va a molestar”, partió señalando Álvarez.

Ahondando en aquello, el ‘Pelé’ explicó que la relación entre Lezcano y Quinteros sin duda que agudizó con estos capítulos que se dejaron entrever en estos días, en la que también profundiza que hay un problema de la dirigencia.

Lezcano no vive de un buen presente en Colo Colo | Foto: Photosport

“Es muy difícil esa relación, es muy difícil. Ahora él tiene que demostrar no más que el tiene un contrato y tiene que cumplirlo. Ahora el tema de los dirigentes, porque hay un tema dirigencial también ahí”, detalló.

Sabiendo que Lezcano tendrá que permanecer en Colo Colo, el histórico del ‘Cacique’ pidió a gritos que Quinteros le haga un espacio dentro del equipo al paraguayo y lo tenga más considerado.

“Para mí el técnico ya, yo una vez lo dije, él ya cumplió un ciclo, pero ya está aquí y tiene que darle mínimo la confianza por último, reinventarlo al tipo para que pueda integrar el plantel que tiene”, explicó.

Finalmente, Álvarez habló sobre la posibilidad de que Damián Pizarro pueda partir al fútbol belga, en la que no lo pensó dos veces para responder que el joven atacante debe permanecer en el fútbol chileno mostrando sus armas.

“No, al chico le falta mucho, al chico le faltan muchas cosas, o sea, es muy niño. Estamos dependiendo de ese chico y a ese chico le faltan muchas cosas todavía para jugar en Europa, eso lo creo yo”, cerró.