Gustavo Quinteros vuelve a la carga en Colo Colo: "En este mercado no nos hemos podido reforzar"

Gustavo Quinteros nuevamente manifestó su inconformidad con el mercado de fichajes de Colo Colo. El entrenador considera que Pablo Parra y Óscar Opazo, vienen a cubrir plazas de jugadores que habían salida, más que a potenciar al equipo.

“Ya fui claro, hace varias conferencias que vengo diciendo lo mismo. Pablo Parra viene a reemplazar al Kiwi Rojas que se fue y Opazo viene a reemplazar a Opazo. En este mercado, hasta ahora nos hemos podido reforzar. Los directores son los que toman las decisiones, ellos son los que tienen que actuar. Yo sólo doy mi opinión como entrenador, de estar a cargo del plantel y ver las necesidades que tenemos”, sostuvo el DT.

El entrenador suavizó su postura y destacó el diálogo con el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing y el director deportivo, Daniel Morón. “Sí, el presidente siempre está dispuesto a escuchar a hablar de fútbol y Daniel también”.

“Tengo una relación excelente con ambos y con casi con todo el directorio. Lo que pasa es que ellos son los más cercanos y más visibles y con los que nos reunimos con más continuidad. Son decisiones que tiene que tomar el directorio, nosotros seguimos adelante, tratando de jugar cada vez mejor”, complementó el santafesino.

Gustavo Quinteros vuelve a expresar su disconformidad con el mercado de fichajes de Colo Colo

Quinteros a pesar de no estar conforme con el mercado de fichajes, valora al grupo de jugadores, pero instala el tema del 9. “Tenemos un buen plantel. Lamentablemente no pudimos tener la cantidad de goles que nos hubiese hecho estar más arriba. Esperamos cambiar eso, más allá que si viene o no viene un centrodelantero”.