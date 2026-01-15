Gran sorpresa causó en el día de ayer la noticia de que varios referentes del plantel de Colo Colo ‘se pusieron la 10’ para ir en ayuda de los trabajadores del club que acompañan al primer equipo en la pretemporada en Uruguay.

Blanco y Negro habrían cortado los viáticos para los trabajadores y fueron los mismos jugadores quienes, encabezados por Esteban Pavez, se pusieron de acuerdo para que al menos la delegación que los acompaña sí reciba algo.

En Blanco y Negro no descartaron la situación y fue Eduardo Loyola, director de Blanco y Negro, quien en diálogo con El Mercurio desde Montevideo reconoció lo sucedido y pidió no hacer leña del árbol caído.

Pavez fue clave en la negociación. | Foto: Photosport

“El tema escaló más de lo conveniente. Hay un clima de austeridad absoluta, los ingresos son escasos porque no clasificamos a copas y hubo decisiones que han afectado a nuestros trabajadores”, dijo.

En esa línea, el brazo derecho de Aníbal Mosa en la concesionaria que rige los destinos del Cacique hace un fuerte llamado a “No dramatizar, lo superaremos con la voluntad de todos”, apuntó en el cierre.

Así las cosas, Colo Colo no tiene un día de paz ni en la pretemporada, donde ya hay problemas y podría ser un augurio de lo que se le viene al Cacique en una temporada donde solo tendrán desafíos a nivel local.

En síntesis

Esteban Pavez lideró a los jugadores para costear los viáticos de los trabajadores en Uruguay.

Eduardo Loyola confirmó una política de austeridad absoluta por no clasificar a copas internacionales.