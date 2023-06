Hermano de Pablo Solari se muere por seguir el legado del Pibe en Colo Colo: "Al fútbol chileno yo no le cierro las puertas"

En el día de ayer, River Plate recibía a Defensa y Justicia en lo que tenía que ser una fiesta, pero el partido finalmente no se pudo llevar a cabo por la muerte de un hincha en la tribuna del Estadio Monumental.

En el halcón de Varela esperaba por el partido Santiago Solari, hermano de Pablo quien en la previa habló con el medio AS y dejó entrever el cariño que le tiene al Cacique por el paso de su hermano en suelo nacional.

Consultado sobre si jugaría en los albos, no dudó: “Sí, al fútbol chileno no le cierro las puertas. Desde que Pablo fue, lo seguí y me gusta mucho. Hoy en día uno tiene la cabeza donde está, pero el día de mañana, si llega a aparecer algo, lo analizaría de la mejor manera”.

El hermano del Pibe da de qué hablar en Argentina. | Foto: Archivo

“Es un buen fútbol. El país está muy bien y eso siempre es bienvenido. Pablo vivió la experiencia y allá es muy lindo para vivir. Son circunstancias que suman para algún día poder tener la posibilidad”, complementó.

Santiago Solari contó su vínculo con Chile y que lo sigue de cerca: “Siempre trato de ver los partidos cuando tengo la posibilidad. Tengo varios ex compañero que están jugando en el fútbol chileno y, de hecho, el técnico que tenía el año pasado está dirigiendo en Audax, así que lo sigo mucho”, dijo en alusión a Luca Marcogiuseppe.

¿Habrá un Solari 2.0 en el Cacique? De momento, Santiago se trata de ganar su lugar en Defensa y Justicia después de haberla remado en categorías de ascenso, por lo que vive su sueño pero, como dijo él, la puerta al fútbol chileno y al Cacique siempre estará abierta a ser escuchada.