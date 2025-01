En Colo Colo las aguas están lejos de estar calmas y todo esto por lo que ha sido la situación que ha tenido como protagonista a Maximiliano Falcón, el defensor uruguayo que hasta día de hoy se mantiene alejado de la pretemporada del ‘Cacique’ por problemas con la dirigencia de club.

Sobre este problema, el periodista nacional Fernando Solabarrieta tomó la palabra en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro y comentó lo que ha sido el desarrollo de esta pataleta del ‘Peluca, en la que remarca que el jugador está dejando una muy mala imagen.

“Esta es una vieja práctica, pero ya media extinta en el fútbol, que es ejercer presión directamente faltando a tu trabajo, porque eso es, no es otra cosa más que eso”.

“Lo de Falcón ayuda poco a la actividad, entre otras cosas porque así como Gamadiel García está abogando con todo derecho y de buena manera por los derechos laborales de los jugadores, por el tema de la tercera categoría y los sub 23, que es discriminatoria laboralmente, así mismo lo de Falcón es un pésimo ejemplo”, partió señalando Solabarrieta.

Agregando más a aquello, el comunicador indicó que hoy en día dentro del sindicato de futbolistas en Chile se lucha por que los clubes cumplan las condiciones por sus jugadores, pero en este caso ocurre lo contrario, con una falta de profesionalismo por parte de Falcón a Colo Colo.

Falcón y su polémica en Colo Colo sigue abriendo capítulos | Foto: Photosport

“Se están pidiendo derechos laborales y en el caso de Falcón, no cumple deberes laborales, es un pésimo ejemplo para al actividad y para la lucha sindical de los jugadores. Esta es una práctica que hace rato no se daba y es inapropiada, no corresponde”, explica.

Finalmente, Solabarrieta con todos los sucesos que han ido ocurriendo en estos días, manifiesta que Maximiliano Falcón ha ido perdiendo todo el cariño del hincha de Colo Colo con sus actos.

“Lo que está provocando Falcón es que ese cariño que tenía de parte de la gente, cada vez se vaya perdiendo más, no quería tanto a Colo Colo este”, finalizó.