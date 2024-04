Sorpresa causó lo vivido ayer (miércoles) en el Estadio Monumental, donde el plantel de Colo Colo recibió un tremendo regalo por parte de su sponsor automotriz. Ya que cada jugador del primer equipo recibió un automóvil de la marca china Jetour, en comodato por todo el año.

Esto no llegó en un muy buen momento, ya que el Cacique viene de tres derrotas consecutivas y con la plana dirigencial alterada por las elecciones en la presidencia de Blanco y Negro, que se realizarán el 26 de abril.

Pero el regalo de las camionetas SUV fue lo que rebalsó el vaso de la hija de un histórico del cuadro popular, como lo es el ex entrenador Mirko Jozic, quien logró la mayor hazaña de los albos: la Copa Libertadores en 1991.

El fuerte descargo de Lana Jozic contra Colo Colo

A través de su cuenta de Instagram personal, Lana Jozic hizo sus descargos contra esta iniciativa, principalmente por considerar inmerecido este premio que recibieron los dirigidos por Jorge Almirón.

“Veo y no lo creo. Entiendo que se deben respetar los contratos de patrocinio, pero en este momento, con la situación actual en el club y la calidad de juego, las fotos junto a los coches me dan vergüenza!! Qué feo chicos… a dónde llegó mi club!”, comenzó diciendo.

“Traté de no hacer un comentario pero no pude! Qué poco respeto e inteligencia empresarial tiene la persona que se ocupa de las relaciones públicas del club. En definitiva vergonzoso, feo y muy triste… Mejor me desconecto y paro porque…”, continuó.

Al cierre, decidió enviar un directo mensaje a la institución con sede en Macul: “Querido club, entrenadores y jugadores, después de esta jugada no me queda más que decir que me decepcionaron. ¡Concéntrense en el juego y no en tonterías secundarias! POR SIEMPRE COLO COLO”.

Captura de la historia de Instagram de Lana Jozic.

El legado que dejó Mirko Jozic en el Cacique

A un día del aniversario número 99 de Colo Colo, la figura de Mirko Jozic sigue siendo de las más importantes en la historia alba. El croata dirigió al cuadro popular entre 1990 y 1993, donde consiguió tres campeonatos nacionales y tres títulos internacionales: Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Interamericana.