Arturo Vidal recibió una importante crítica en la antesala del duelo entre Colo Colo y River Plate. Un histórico albo barrió con el experimentado volante: lo calificó de soberbio.

Así lo manifestó Leonardo Véliz en conversación con Infobae. Para él, ya pasó su momento en el fútbol y debe adaptarse a la actualidad. No es el jugador que cautivó en clubes europeos.

“Vidal es un jugador que se vive del recuerdo, de las dos Copas América que se ganaron con Chile, además de lo que hizo en la Juventus y en el Bayer Múnich. Eso es hoy Vidal”, comenzó señalando.

En dicha línea, Pollo Véliz agregó: “Lo tienen definido como un gran jugador (…) Tiene una personalidad avasallante, pero eso se traspasa al otro límite que es la soberbia”.

Y es que el referente albo no se atrevería a declarar como lo hace el King. Específicamente, respondió a los polémicos dichos del jugador tras el duelo de ida ante River Plate, en el que relució sus títulos.

“A mí no se me ocurriría decir algo así. Eso es de soberbio, de prácticamente tener dos neuronas. Un jugador no puede decir eso, incita a la violencia que exacerba a la hinchada rival”, lanzó.

Pollo Véliz se lanzó con todo contra Arturo Vidal.

Fulminó a Arturo Vidal

Finalmente, el histórico de Colo Colo cuestionó duramente la actualidad del futbolista de 37 años. Para él, ni siquiera entra en el listado de los jugadores más destacados de su propio equipo.

“No ha sido relevante en un Colo Colo que está en el torneo local debajo de la Universidad de Chile, y en muchos partidos no pudo jugar por diferentes lesiones. No me vengan a decir que es importante para jugar frente a River Plate”, criticó.

“Para los compañeros tal vez sea motivante y gratificante, pero que no vengan a decir que es excepcional porque no lo es. En mi paladar futbolístico, no es así”, cerró.