Mañana Colo Colo recibe a Alianza Lima por la tercera fecha del Grupo A en Copa Libertadores, partido que se disputará en el Estadio Monumental, donde los albos esperan conseguir su segundo triunfo, luego de la victoria ante Cerro Porteño y la caída frente a Fluminense en Brasil.

Y en la previa, un histórico del Cacique le puso tarea al equipo de Jorge Almirón, para dejar los tres puntos en casa y encarrilar al cuadro popular en esta campaña. Se trata de Eddio Inostroza, quien conversó con BOLAVIP.

“El ideal es seguir, no creo que nuestra mente vaya a ser diferente el pensamiento, de no seguir en Copa Libertadores. El técnico, es una obligación en Colo Colo, de postular al máximo de arriba. Ideal sería ganar la Copa Libertadores. Sabemos la situación en que está Colo Colo y la carencia que tiene”, comenzó diciendo.

Seguido, se refirió al nivel que ha mostrado el Eterno Campeón: “Tendría que ir mejorando paulatinamente y provocarse varias situaciones: elevar el nivel, bajar el nivel del rival…”.

El brutal diagnóstico sobre Arturo Vidal

También, Yeyo Inostroza se refirió al presente del gran refuerzos de los albos, el volante de 36 años Arturo Vidal.

“Ojalá que aparezca. Yo creo que está dando muy próximo a lo máximo que puede dar en la actualidad. Dio muchísimo más, dio 60% más de lo que está mostrando en estos momentos”, opinó.

Yeyo Inostroza le pone presión a Colo Colo para el partido contra Alianza Lima. (Foto: Photosport)

“Colo Colo debiese ganar”

Finalmente, el cinco veces campeón con el Popular, le puso tarea al equipo de Almirón para el partido contra Alianza Lima y le bajó el peso al conjunto incaico.

“Sí, pero también sabemos sus condiciones, las características, la idiosincracia del futbolista peruano. No tenemos que desconocer que el nivel peruano a nivel internacional no es preponderante. No es un Brasil, Argentina, incluso un Uruguay, Colombia. Sí, de todas maneras, debiese ganar”, cerró.