Una nueva polémica está instalada en Colo Colo por diferencias por los premios entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro, lo que habría explotado tras el regreso de los vacaciones del plantel e inicio de pretemporada.

Este viernes fue la presentación de las actividades del centenario del club y ninguno de los futbolistas se hizo presente en el Estadio Monumental, ya que tienen una nueva semana de descanso por las fiestas de fin de año.

Ante aquello fue consultado el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien sería el protagonista del altercado con los jugadores.

“Están de vacaciones, el entrenador conversó conmigo la posibilidad que iban a salir muchos jugadores, todos los extranjeros, entre Pascua y después volver en Año Nuevo. Me dijo qué me parecía darle estos días de descanso, cosa que volvieran el 2 de enero a entrenar directamente. Le dije que si el creía que le iba a dar más descanso y despejar a los jugadores, me parecía bien”, respondió el timonel albo a los medios.

Mientras que sobre el conflicto, se limitó a contestar: “Los temas de discusiones al interior del club con jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, cancheros, cualquiera sea la labor que desarrollen, yo no los comento por la prensa y los converso internamente con las personas que tengo que conversar“.

Aníbal Mosa en la presentación de las actividades del centenario de Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

La ácida crítica de Romai Ugarte

Todo esta situación ha arrastrado una serie de reacciones en el entorno del campeón del fútbol chileno. Una de las voces más críticas del medio, el periodista Romai Ugarte, se refirió a aquello con BOLAVIP y apuntó a dos figuras del Cacique: Arturo Vidal y Mauricio Isla.

“A mí me parece impresentable que los jugadores se hayan ido. No existe en ningún país del mundo que un equipo se vaya porque no ha resuelto los premios. Pero si ellos tienen comisiones, lo ven, lo estudian, se tenía una foto con el sponsor, con la camiseta, y agarraron y se fueron. ¿Qué seriedad es esa? ¿Qué tenía que hacer Vidal, ir a cosechar el vino? No po’, cómo es eso que se van, si aquí son jugadores profesionales”, comenzó diciendo el comunicador.

“Otra vez me acuerda a la Selección Chilena, cuando quitaban premios, gastaban del premio, 70 para los jugadores y 10 para el fútbol chileno, y al final no quedó nada. Entonces aquí también con Vidal esto y con Isla que son referentes… No po’, no puede ser, no existe”, continuó.

“¿Qué quieren? ¿Quieren sueldo, premio? ¿Qué mas falta, que les entreguen el club? Si se enojan a lo mejor no vuelven, a lo mejor no hacen pretemporada. ¿Qué van a querer?”, agregó Ugarte.

¿La culpa es de la actual administración de Colo Colo?

Respecto al peso del directorio de ByN ante el plantel, el ex rostro del CDF apuntó a la actual administración que encabeza Mosa y la comparó con la anterior que llevaba Alfredo Stohwing y el bloque opositor.

“Se le reclamaba al grupo de Vial y Stohwing que eran tipos mesurados. Bueno, parece que eso funcionaba mejor que esto. ¿Dónde están los dos votos del Club Social y Deportivo Colo Colo? Es momento de hacer algo. No sé si le venga la noche (a Mosa), es impresentable que los jugadores se hayan ido. Tan cercano que es Aníbal a los jugadores y cómo le responden“, lanzó.