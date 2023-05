Colo Colo ya llega a lo que es el ombligo de la temporada, en la que los dirigidos por Gustavo Quinteros terminaron la primera rueda del torneo nacional, pero hoy mantienen su objetivo claro de jugarse el todo por el todo en los dos últimos encuentros de la fase de grupo en la Copa Libertadores, con el principal objetivo de poder avanzar a la próxima ronda.

Ante lo que ha sido el rendimiento del ‘Cacique’, un histórico del club como lo es Jaime Vera conversó con Dsports y analizó lo que ha sido el presente de Colo Colo, en la que no fue muy positivo con su estudio, en la que hizo un duro llamado al bajo rendimiento de los refuerzos.

“Veo a Colo Colo irregular, no muy bien, no ha sido un buen año En defensiva no ha estado bien a diferencia del año pasado. No han podido dar con los cambios en la zona ofensiva, los refuerzos no han podido reemplazar bien a los que se fueron”, comenzó señalando Vera.

Si bien el irregular presente que atraviesa el ‘Cacique’ aún lo mantiene en la parte alta del torneo, el ‘Pillo’ es bien radical que, dentro de la meta de poder avanzar en la Copa Libertadores, hoy lo ve muy lejano por el presente del equipo.

Damián Pizarro no ha tenido un buen rendimiento en la delantera de Colo Colo | Foto: Photosport

“Colo Colo en el terreno nacional puede estar peleando el campeonato, en copa internacional no han mostrado un nivel para pasar de ronda. No los veo futbolísticamente bien”, declaró.

Sobre la continuidad de Gustavo Quinteros, el estratega fue muy claro “no sé si sería bueno que Gustavo Quinteros abandone el equipo ahora. Debería terminar el año. Los jugadores son los que deben subir el nivel y pelear el campeonato nacional. Sabemos que internacionalmente los equipos chilenos no son protagonistas”.

Finalmente, Vera habló sobre lo que ha sido el actuar de Damián Pizarro dentro de Colo Colo, en la que le dejó un potente consejo para poder dejar atrás lo que ha sido su pelea con el gol, la cual le ha significado la critica por parte de los fanáticos.

“A Damián Pizarro le recomendaría ‘dormir con la pelota’, tener el arco en mente y que trabaje finiquito todos los días. Tiene que tener paciencia y sabiduría de quedarse entrenando todos los días. Técnicamente es bueno, pero hay cosas que le faltan”, cerró.