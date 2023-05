Colo Colo vive un primer semestre irregular en la temporada 2023, ya que en el Campeonato Nacional sólo cosechó 23 puntos sobre 45 posibles. Además en Copa Libertadores está con un pie fuera en un grupo en el papel abordable.

En la ventana de mitad de temporada, seis jugadores se podrían despedir del Cacique por diferentes motivos. Brayan Cortés, Matías de los Santos, Marco Rojas, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Matías Moya aparecen como posibles salidas.

El primer caso es el de Marco Rojas que pidió salir de forma anticipada al final de la primera rueda. Lamentablemente para sus pretensiones no logró hacerse un espacio en el equipo de Gustavo Quinteros, por lo que buscará recuperar el rumbo con un eventual regreso al fútbol de Oceanía.

También se podría sumar Matías de los Santos. Según informó TNT Sports, en Colo Colo evaluan no inscribirlo para la segunda rueda debido a que se extendió su tiempo de recuperación hasta agosto o septiembre tras una lesión.

Esta situación podría adelantar su regreso a Vélez Sarsfield, desde donde llegó a préstamo. No obstante, para que eso ocurra deberán conversar sobre una rescisión anticipada del vínculo que dura hasta diciembre o bien mantenerlo en el plantel hasta la finalización contractual, pero sin jugar. Por ahora es un tema en estudio.

En tanto, Darío Lezcano recibió una propuesta para poner fin anticipado a su vínculo, pero no aceptó, ya que tiene ganas de una revancha. Sin embargo, aún se explora la opción de convencerlo para salir.

Por su parte, Fabián Castillo tiene como posibilidad la opción de partir. En las últimas horas también se supo que el colombiano desea regresar al fútbol de su país.

Marco Rojas (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Matías Moya no pudo hacerse con un puesto de titular. Desde Chillán el medio Dimensión Deportiva, reporta que el atacante es opción para arribar a préstamo al equipo de Jaime García, que busca reforzarse con un extremo.

En el caso de Brayan Cortés, perdió la titularidad por un tema extrafutbolístico. Aquello lo tiene meditando la opción de partir del Cacique y la ventana de mercado asoma como la gran opción para partir a buscar nuevos desafíos.

Quien quiera fichar al iquiqueño deberá pagar a Colo Colo una cláusula de 1.250.000 dólares. En el pasado, Cortés reveló que su gran meta era llegar al fútbol español.

La situación de Maximiliano Falcón

Peluca Falcón por ahora no se mueve de Colo Colo hasta la finalización de contrato en la temporada 2025, debido a que no es una opción que esté en debate. No obstante, el zaguero charrúa se abrió a la posibilidad de partir en el escenario que llegue una oferta buena tanto para él en lo personal como para el club.

“Sinceramente no tengo ninguna información, conmigo no han hablado. Así que si viene a mitad de año o a fin de año, si es buena para las dos partes, bienvenido sea”, expresó el defensor.