En Colo Colo siguen en la búsqueda de un lateral derecho en este mercado de invierno ante las dudas que ha dejado Óscar Opazo. A eso se suma que los canteranos como Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas no han convencido al entrenador Jorge Almirón.

Los nombres que suenan en el Cacique son los seleccionados nacionales Mauricio Isla y Felipe Loyola, pero ambas negociaciones se han complicado.

La postura de un cuatro veces campeón con Colo Colo

En medio de todo aquello, un histórico del cuadro popular, como lo es Alejandro Hisis, conversó con BOLAVIP y dio a conocer su postura respecto a los laterales que deberían salir de casa y ser usados por Almirón.

“Lo mejor y lo más fácil para los técnicos es poner a los jugadores de las canteras por fuera. Donde más se le facilita a uno poder darle opciones a un jugador para debutar o para jugar, es por fuera, donde tienen menos responsabilidades de repente, y está más cubierto. En ese sentido, claro que debería tener opciones en la cantera, para poder ahorraese esos pesos en el extranjero”, indicó.

Eso sí, hizo énfasis en que es difícil que salgan buenos jugadores de los clubes cada día.

“La verdad que esto de la formación, de que salgan jugadores a cada rato no es tan fácil. Y los clubes ahora ya no es solo Colo Colo, los jugadores ya no se van solo a Colo Colo. Hay clubes que han hecho cosas importantes como Palestino, Audax Italiano, ya no es que te llega todo el mundo a ti. Antes Colo Colo dejaba salir para poder darle a los otros y ya no es tan así”, destacó.

Alejandro Hisis jugó en Colo Colo en dos etapas: 1981-1985 y 1992. (Foto: Jonathan Mancilla/Photosport)

¿Héctor Tapia como nuevo jefe de divisiones inferiores?

Quien levantó cuatro títulos con los albos, entre ellos la Copa Interamericana en 1992, tambié se refirió al gran nombre que suena en Macul para asumir la jefatura de las divisiones inferiores: Héctor Tapia.

“Sí, claro. De casa, claro, chileno, buena cosa”, respondió el Chino Hisis ante el posible arribo de Tito tras la salida de Ariel Paolorossi.

“No sé la verdad su historial de formación. Es que el fútbol joven es un fútbol muy diferente, a mí no me tocó tanto estar en el fútbol joven”, completó.