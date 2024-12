Colo Colo quiere seguir encendido en el Mercado de Fichajes tras la confirmación de Claudio Aquino desde Vélez Sarsfield y, desde Argentina, aseguraron que Sebastián Villa será nuevo jugador del Cacique para la temporada 2025.

La hipotética llegada del jugador colombiano supone un pequeño problema para el equipo que dirige Jorge Almirón: Sebastián Villa fue condenado por violencia de género hacia su ex pareja tras haberla agredido físicamente.

Villa era figura en Boca hasta su episodio. | Foto: Getty Images

Lo anterior, eso sí, no representa una traba mayor para Jaime ‘Pillo’ Vera, quien cree en las segundas oportunidades: “Si él ha mejorado su conducta y se enderezó, no creo que tenga mayores problemas. En Chile es diferente la cosa”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“Yo soy de la opinión de que, si el jugador enderezó su camino y se ha enfocado en el fútbol, no debería por qué ser un problema”, comentó sobre la situación que impactó al ex jugador de Boca Juniors en 2023.

En el cierre, el histórico ex jugador de los albos asegura que Villa sería un tremendo aporte para el equipo: “La única duda que puede tener la gente es si se va a portar bien o no. Futbolísticamente me gusta mucho, es un aporte porque sería un jugador de nivel y es lo que necesita Colo Colo”, remató.

La carrera de Sebastián Villa

Deportes Tolima, Boca Juniors, Beroe Stara Zagora de Bulgaria e Independiente de Rivadavia son los clubes que el jugador colombiano de 28 años ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.