Histórico de Colo Colo no se guarda nada tras empate ante Sportivo Trinidense: “No tenemos nada”

José Luis Álvarez quedó muy disconforme con la performance de Colo Colo en el empate 1-1 ante Sportivo Trinidense en Asunción por la tercera fase ida de la Copa Libertadores. El histórico de los Albos aseguró que al equipo le falta un 9 e incluso fue más allá. “No tenemos nada”, expresó.

“No tenemos el famoso centrodelantero como tú quieras llamarlo, falta ese hombre que necesita Colo Colo. Cómo te lo puedo decir, he visto mejores jugadores, han jugado espectacular, pero nosotros no tenemos nada. Este muchacho, el 10 que tenemos, nada”, dijo en diálogo con BOLAVIP.

Pelé Álvarez también fue crítico con Sportivo Trinidense: “No es que me haya decepcionado (Colo Colo). No anduvo bien, con el equipo que está jugando no tiene nada tampoco”.

También se refirió a la posesión que tuvo el Cacique: “No apuramos, mucho toque para los costados. Si la tenencia de balón, no te dice que vas a ganar el partido. Ellos llegaron una sola vez, un gol”.

Colo Colo recibirá a Sportivo Trinidense el próximo miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental. (Foto: Photoport)

Por último, se mostró intranquilo de cara el partido de Colo Colo ante la Universidad de Chile que se jugará este domingo a las 18:00 en el estadio Monumental. “Me preocupa”, expresó el Pelé.