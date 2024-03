Un valioso empate consiguió Colo Colo en su visita a Paraguay por el partido de ida en la Fase 3 de Copa Libertadores. El Cacique rescató un 1-1 ante Sportivo Trinidense en Asunción, dejando la llave abierta para la revancha en Santiago.

Pero en el cuadro popular quedaron grandes dudas respecto a Arturo Vidal, su gran figura y flamante refuerzo para esta temporada, quien viajó a tierras guaraníes con la delegación alba pero no fue citado esta jornada.

Cabe recordar que el King salió lesionado en ambos partidos de la ronda anterior contra Godoy Cruz, por una contractura en la zona posterior del muslo izquierdo.

La explicación de Jorge Almirón sobre la lesión de Arturo Vidal

Y tras el partido en el Estadio La Huerta, el entrenador Jorge Almirón explicó la decisión de no hacer jugar al volante de 36 años, esperando que esté disponible para el Superclásico del próximo domingo ante Universidad de Chile.

“Sí, esperemos que el domingo esté Arturo. Queríamos ganar, se vio, por ahí no es tan fácil. Tal vez equivocamos los caminos en algún momento, pero la intención de ganar siempre estuvo, de ser protagonistas”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Yo decidí que no juegue para no arriesgarlo, para que en un par de días más ya pueda estar con más seguridad“, completó el técnico argentino.

Colo Colo rescató un empate 1-1 en su visita a Sportivo Trinidense por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores. (Foto: Colo Colo)

La amargura tras el empate de Colo Colo en Paraguay

Sobre lo que viene, Almirón dio algunas palabras para el derby, pero sobre todo repasó su amargura por no conseguir una victoria frente al Trinidense.

“Cada partido es importante, el clásico es importante para nosotros, para la gente. A mí me gusta este tipo de desafíos. Hoy queríamos ganar y no se pudo, nos vamos con esa sensación de que estuvimos más cerca de ganar. No se pudo ganar pero es un buen resultado de visitante y ahora enfocarnos en el domingo”, indicó.

“La sensación siempre es intentar ganar en todos lados. El domingo somos locales y se va a llenar el estadio si nos permite la organización“, concluyó el DT.