"Leandro Benegas no es para Colo Colo": La brutal crítica de un ex delantero albo

Jorge Almirón tomó la decisión de dosificar el plantel de Colo Colo en el Campeonato Nacional luego de la victoria ante Cerro Porteño a mitad de semana en Copa Libertadores y en consecuencia reservó varias de sus figuras.

Se sabía que el viaje a Chillán iba a ser complicado, pero nadie apostaba por una presentación tan baja. Efectivamente el cuadro albo y Colo Colo hizo agua en el Nelson Oyarzún perdiendo 0-3 y con bajísimos rendimiento, algo que apunta el ex atacante albo José Luis Álvarez.

En conversación con BOLAVIP, el Pelé, le da con un fierro al delantero central que utilizó el Cacique esta tarde y que fue reemplazado apenas terminó el primer tiempo. “Ninguna posibilidad para este muchacho, Leandro Benegas no es para Colo Colo, no tenemos un centrodelantero”, disparó.

Igualmente el ex crack ochentero asegura que no toda la culpa es del atacante. “Más allá de un jugador, no podemos perder 3-0, no puede ser, no tenemos equipo, sólo tenemos uno, Ñublense nos ganó bien”, asegura.

Pelé Álvarez critica el nivel de Leandro Benegas

¿Colo Colo bota el Campeonato Nacional?

La contundente victoria de Deportes Copiapó sobre Deportes Iquique deja en posición a Universidad de Chile de quedarse con el liderato absoluto del Torneo sumando un punto en su partido ante Unión Española.

Es más, si llegan a ganar los azules, serán nueve las unidades que separarían a Colo Colo de su archirrival, algo que claramente preocupa a José Luis Álvarez.

“Quedan muchas fechas, y si la U gana quedamos a nueve puntos, es difícil porque la U está jugando bien”, se lamenta el ex goleador.

Para el final, Pelé deja en claro que quedó muy disconforme además con algunos jugadores jóvenes que no aprovechan las oportunidades.

“Hablamos mucho de los jugadores de casa, pero por ejemplo Rojas nada hoy, así es difícil”, cerró.