Fernando Astengo analizó la derrota de la Selección Chilena por 3-0 ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín por la tercera fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El León siente que a la Roja le falta en la concreción.

“Venezuela se echó atrás en el primer tiempo y le dio la posesión de la pelota a Chile, pero Chile no pudo convertir, le falta gol”, asegura el ex defensor de la Selección Chilena en conversación con Bolavip Chile.

El exfutbolista se refiere a la situación de Paulo Díaz, quien cometió un error en el primer tanto de la Vinotinto. “Tiene algo en la Selección. En River juega con una personalidad no se equivoca nunca, tiene un liderazgo. Acá lo vi tibio y después de la falla que cometió, prácticamente no participó ni siquiera defendiendo”.

Además ve a Gary Medel falto de rápidez. “A la parte defensiva le está faltando velocidad. Medel, con todo el respeto que le tengo, está lento, Soteldo se lo llevaba con una facibilidad, Rondón también. No solamente en términos de los volantes, en términos generales no se ve una Selección contundente”.

Eduardo Berizzo en riesgo en la Roja

Fernando Astengo considera que Eduardo Berizzo corre riesgo en su cargo como entrenador de la Selección Chilena. “Yo creo que sí, porque siempre ha estado como en la cuerda floja”.

“Creo que él se equivocó muchísimo en los jugadores que colocó en el comienzo del partido, todos le pedimos a Berizzo que ojalá acierte en la alineación que plantee, creo que no acertó. Brereton ya no es el jugador que era casi un hallazgo, no está jugando en el Villarreal, le ha costado muchísimo, llega a la Selección con muy poco fútbol,”, añadió.

Críticas a Marcelino Núñez

El exzaguero se refirió a la expulsión de Marcelino Núñez. “Lo de Marcelino no tiene nombre, partido eliminatorio, está jugando de visita. No es un muchacho que no haya jugado en la Selección, ni que tampoco no haya jugado en Chile, que haya sido reserva, pero eso no debe hacer”.

“Tiene que tener claro que al árbitro no se le puede tocar y lo tocó tres veces, aparte de la falta lo toca tres veces (al árbitro) y deja a Chile con un jugador menos y ahí Venezuela se soltó. Soteldo y Rondón son dos jugadores que te van a complicar no solamente a Chile, sino que a muchos equipos”, cerró.