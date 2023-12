Cobresal, Colo Colo y Huachipato luchan por el título del Campeonato Nacional 2023. Los Mineros recibirán a la Universidad de Chile, los Albos serán locales ante la Unión Española y los Acereros visitarán a Ñublense. Gabriel Mendoza mostró sus dudas sobre la U.

“Yo creo que se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991 en diálogo con RedGol. Fernando Astengo no estuvo para nada de acuerdo con el Coca. “No, eso no se puede decir”, expresó el León en diálogo con Bolavip Chile.

“El desconfiar de un equipo para perjudicar a otro, aunque sea el archirrival, eso no. Los jugadores tienen una honestidad futbolística que la tienen que demostrar partido a partido, ellos están defendiendo una camiseta, una camiseta que es gloriosa también como la de Colo Colo”, expresó el histórico de los Albos.

Astengo no tiene dudas en la Universidad de Chile. “Seguramente la U va a tratar de ganar el partido sí o sí, aunque le dé un paso a Colo Colo para llegar a la última fecha tratando de ser campeón”.

Fernando Astengo confía en un triunfo de Colo Colo ante la Unión Española

Colo Colo recibirá a Unión Española el domingo a las 18:00 en el estadio Monumental por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023. El histórico del Cacique, Fernando Astengo, muestra su convicción en un triunfo del equipo de Gustavo Quinteros.

“Unión no ha hecho un Campeonato muy regular. Entonces tendría que ser una gran sorpresa que le pudiera quitar puntos. En Colo Colo la cabeza de los jugadores está bastante limpia y está pensando solamente en ganar. Creo que se va a quedar con los puntos, porque no va a dejar pasar la oportunidad sobre todo en el Monumental”, dice en conversación con Bolavip Chile.

Fernando Astengo se refiere a la lucha por el título (Foto: Photosport)

El León ve muy posible de que todo se defina en la última jornada. “Lo más probable, a pesar de que Cobresal juega con la U. Pero la U ha sido un equipo complemente irregular, que ha perdido cantidad de partidos. Cobresal se hace fuerte allá. Ellos saben que si ganan ese partido quedan con la primera opción de ganar el título”.

En ese aspecto, siente que los Mineros aprovecharán su localía. “Cobresal seguramente va atacar muchísimo, asfixiar y ahogar a la Universidad de Chile, sobre todo que juegan en la altura. Creo que el Campeonato se va a definir en la última fecha”.

Fernando Astengo resalta el oficio de Colo Colo en la previa a las últimas dos fechas del Campeonato

Fernando Astengo se refirió al papel que jugará la Unión Española, enfrentando a Colo Colo primero y a Cobresal en Santa Laura por la última fecha. “Son dos partidos que son bastante complejos para Unión, tiene que jugar con el nerviosismo que pueden tener los jugadores en sus respectivos equipos”.

El exfutbolista destacó la jerarquía de los Albos. “Colo Colo igual es un equipo con oficio, cuando empieza a ganar y a ganar, y se le dan situaciones, con un hombre menos, un penal en contra, el penal se lo atajan, gana el partido”.

En ese tema compara al Cacique con los otros dos aspirantes al título. “Huachipato tuvo una opción en los últimos minutos, un remate cruzado que debió haber entrado la pelota. Al final uno se pone a pensar por qué están pasando estas cosas, por qué Huachipato ha perdido puntos, por qué Cobresal ha perdido puntos, porque ellos sienten que les viene pisando fuerte Colo Colo, lo ven que está ganando”.

“Ellos en este nerviosismo, sabiendo que Colo Colo ha ganado muchos títulos viniendo de atrás. Hay un nerviosismo importante en los jugadores que están peleando el titulo contra Colo Colo”, añadió.