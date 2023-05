Colo Colo hipotecó en gran parte sus chances de avanzar a los octavos de final de Copa Libertadores el martes pasado con el empate ante el débil Monagas de Venezuela en calidad de visitante.

Para más remate, en el día de ayer Deportivo Pereira logró un inédito triunfo ante Boca Juniors que no estaba en los planes de nadie, lo que complica aún más las chances del Cacique de poder avanzar a la ronda de los 16 mejores.

Sobre la situación actual de los albos en Copa Libertadores, Jaime ‘Pillo’ Vera sacó el habla con Bolavip Chile y aseguró que la clasificación “Se pone cuesta arriba, los resultados no han sido favorables y se complicó el cuento, qué pena”.

Colo Colo está al horno en Copa Libertadors. | Foto: Photosport

Colo Colo ahora deberá visitar a Boca Juniors en La Bombonera el próximo 6 de junio, partido en donde Vera no le tiene mucha fe a los albos: “Estadísticamente no se nos ha dado nunca ahí, no habría por qué ahora que le cuesta tanto a ganar al equipo darse, esa es la lógica”, dijo.

Incluso, si el Cacique llega con chances a la última fecha, no se fía de Deportivo Pereira y avisa que el cuadro colombiano tiene sus cosas para complicar al Cacique: “Juegan bien los colombianos, es un equipo rápido y muy potente”, remató.

Los albos necesitan salir vivos de La Bombonera el próximo 6 de junio y esperar que Monagas derrote o le robe puntos a Pereira para que, de esa manera, tengan una opción en la última fecha del Grupo F.