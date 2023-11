Molestia generó en el entorno de Colo Colo las declaraciones que dio Alexis Sánchez este sábado en conferencia de prensa de la Selección Chilena, donde comentó que su deseo es volver a jugar en el Estadio Nacional en medio del mal momento de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas, revelando un problema sanitario en los camarines del Estadio Monumental.

Y un histórico del Cacique y ex seleccionado nacional como Eddio Inostroza no se demoró en salir a responderle al tocopillano, esto en diálogo con Bolavip Chile.

“El estadio no te va hacer mucho mejor para el fútbol. Yo creo si él dice que el Estadio Nacional le provoca ganar, está equivocado. Provocó ganar cuando estaba en las mejores condiciones. Ahora yo no sé si ocurrirá lo que él dice, habrá que creerle”, comenzó diciendo.

“Yo no he estado ahí, estoy escuchando no más lo que dice. Pero hay que tener cuidado con estas cosas, está dando para que tomen sanciones contra el Estadio Monumental, cosa que existe una generosidad y también económica al respecto a que le pasen el Estadio Monumental a la Selección“, completó el exfutbolista.

¿Alexis Sánchez en busca de excusas?

En la misma línea, Yeyo Inostroza atacó la forma en que salió a hablar Sánchez, con tintes de excusa al mal momento de la Selección: “No se están dando las cosas y uno se empieza a mirar las uñas, el codo, los dedos, las manos, las axilas, todo, para ver de donde puedo desparramar la mierda, tal como lo está haciendo él”.

“Hay otro camino para poder depositar todo ese tipo de situaciones, de forma directa en una reunión, pero lo hace público para quedar bien”, cerró el cinco veces campeón con Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

Tras el empate sin goles con Paraguay, el siguiente partido de La Roja será este martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, cuando visite a Ecuador por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.