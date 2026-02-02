La derrota de Colo Colo por 3 a 1 ante Deportes Limache en la primera fecha de la Liga de Primera 2026 encendió las alarmas y generó fuertes críticas hacia el cuerpo técnico de Fernando Ortiz y los jugadores del plantel albo.

El mediocampista Arturo Vidal sigue ocupando un rol central en el equipo, pero su rendimiento en el campo ha sido cuestionado por exjugadores, hinchas y la prensa especializada.

Si bien su liderazgo es indiscutible, muchos consideran que su nivel ha estado lejos de lo esperado, por lo que debería dejar de asumir responsabilidades claves en el Cacique.

Ortiz y Vidal están bajo la lupa de los hinchas de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Yeyo Inostroza pide sacar a Arturo Vidal del 11 de Colo Colo

En este contexto, Eddio Yeyo Inostroza, exfutbolista del conjunto Popular, entregó su visión en Bolavip Chile sobre la situación del bicampeón de América con La Roja.

“Vidal no va a asumir, Vidal cree que es imprescindible y sigue estando con la moral intacta, pero solo la moral, y es de conocimiento público: lo dice la hinchada, la prensa, todos”, aseguró Inostroza sobre el experimentado volante.

“Él va a creer que lo estamos leseando, pero lo que deberían hacer con él es sacarlo”, agregó.

Yeyo Inostroza aconseja a Fernando Ortiz

Sobre Ortiz, el ayudante técnico de Mirko Jozic en la Copa Libertadores 1991 explicó que “a los arbolitos cuando están chicos se comienzan a desviar y caerse, pero se les pone un palito para sostenerlo y eso necesita Fernando Ortiz. Es necesario que él tenga una persona en su cuerpo técnico que conozca el club, necesita reforzarse él”.

Finalmente, Inostroza cerró su reflexión advirtiendo que “Ortiz va a llegar al partido con la U por la tozudez de los dirigentes de Blanco y Negro”.