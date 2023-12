En Colo Colo están en medio de la búsqueda de su nuevo entrenador para la temporada 2024 y también miran de reojo a los posibles refuerzos, donde asoma el nombre de un viejo conocido: Diego Rubio.

El delantero viene de terminar su etapa en el Colorado Rapids de la MLS y quedó libre. Su deseo sería volver al Cacique después de 12 años, periodo en que brilló en Europa y Estados Unidos.

Diego Rubio ya suma un detractor en Colo Colo

Pese a aquello, ante su eventual regreso al Estadio Monumental ya hay detractor. Se trata del histórico Eddio Inostroza, quien se resiste a su llegada a Macul.

En conversación con Bolavip, Yeyo indicó: “No, ya pasó este chico. No digo que no tenga condiciones, pero Colo Colo debe aspirar a algo más fuerte, algo más potente, máxima figura. La otra vez dije que han tirado como 20 nombres de entrenadores, cualquier cantidad de nombre de jugadores”.

“Yo creo que tienen que buscar nombres más potentes. Jugadores más potentes que lleguen aquí, que no tengan ninguna duda“, completó.

Eddio Inostroza pide refuerzos de renombre para el Colo Colo 2024. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Falta de claridad en la búsqueda de ByN

En la misma línea, aprovechó de lanzarse contra la dirigencia de Blanco y Negro por la lenta búsqueda de entrenador y refuerzos.

“Va haber que esperarse, esta gente está más perdida que todos, nos hicieron enredar a toda la gente que está en el entorno de Colo Colo. No han dado ninguna claridad, han comenzado a parchar aquí, parchar allá. Mejor cambiar toda la válvula que empezar con parches”, expresó Inostroza.