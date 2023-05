El partido de Colo Colo ante Monagas por Copa Libertadores no solo estuvo marcado por el amargo empate del Cacique, sino que por el nuevo error de Maximiliano Falcón cuando el partido ya expiraba.

Una pelota que tenía controlada sin problemas terminó en un contraataque de Monagas que obligó a Fernando De Paul salir de manera rápida para cortar al jugador llanero, derivando en una expulsión para el portero que venía siendo titular en los albos.

El error de Peluca no ha quedado indiferente y se suma a la expulsión que sufrió ante Everton en el Campeonato Nacional 2023, el error infantil frente a Boca Juniors por Copa Libertadores y la más reciente expulsión por una dura patada ante Curicó Unido.

Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico finalista de la Copa Libertadores 1973 con los albos, se volcó a sus Redes Sociales para reventar a Maximiliano Falcón por su nueva macana que, esta vez, perjudicó a Fernando De Paul.

“No soy revanchista, pero hoy Falcón me da la razón. De Paul quiso arreglar el error de Falcón y se fue expulsado. Una perla más del Peluca”, colgó en su cuenta personal de Twitter el ácido ex jugador albo.

En el cierre, Véliz deja instalada la pregunta sobre si el pueblo albo se puede o no motivar con este equipo: “¿Puede ilusionarnos Colo Colo con la actuación de hoy frente a Monagas?”, dijo ante el mar de dudas que se le viene a Gustavo Quinteros ahora tras el partido de ayer.