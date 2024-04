Colo Colo tuvo que sufrir literalmente hasta el último minuto para llevarse el triunfo ante Cerro Porteño en Copa Libertadores de América, donde se impuso con un solitario gol de Lucas Cepeda en el minuto 93.

El gol del ex Santiago Wanderers desató la euforia de los 35 mil hinchas que llegaron al Estadio Monumental, quienes se abrazaron y festejaron el gol dejando de lado el opaco partido que realizaron los dirigidos por Jorge Almirón.

Es precisamente el desarrollo del juego el que Patricio Yáñez, histórico del Cacique, pidió poner ojo. Según Pato, el equipo dirigido por Jorge Almirón no hizo un buen compromiso y no puede quedarse solo con el resultado.

Pato Yáñez apuntó a Arturo Vidal. | Foto: Photosport

“Al final del partido uno saca conclusiones de que el resultado es positivo, claro. No jugo bien Colo Colo porque en la planificación y el funcionamiento de Jorge Almirón nunca se cumplió; no tuvo profundidad, no ganó duelos”, dijo en ESPN Chile.

Yáñez elige un punto bajo en los albos y no perdona: “Vidal hizo un partido bajísimo, lo que uno esperaba en su recuperación física, en lo que uno esperaba de su aporte no lo tuvo el día de hoy. En el segundo tiempo Colo Colo comenzó a jugar con cierta tranquilidad en terreno de Cerro Porteño, pero no hicieron un buen partido”, complementó.

Lo cierto es que los albos lograron tres puntos que, de momento, les permite estar al tope del Grupo A. En el otro partido de la jornada, Alianza Lima igualó en calidad de local ante Fluminense de Brasil.

Lo que viene para Colo Colo

El Cacique deberá enfrentar este sábado a Ñublense por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2024, mientras que el próximo martes deberá presentarse en el Estadio Maracaná para desafiar a Fluminense por la Fecha 2 del Grupo A de Copa Libertadores.