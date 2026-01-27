Colo Colo ya dejó atrás la pretemporada y ahora se concentra de lleno en lo que será el debut oficial en la Liga de Primera 2026. Ahí, este sábado debe visitar a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Lamentablemente para Fernando Ortiz y sus pretensiones, Lucas Cepeda dejó la institución. El día de ayer fue presentado oficialmente en el Elche FC de España, donde buscará lanzar su carrera internacional.

Pastrán será nuevo refuerzo albo. | Foto: Photosport

Pero, para buena suerte del DT, el reemplazante llegó de manera inmediata según confirmó el periodista y reportero de ADN Deportes, Cristián ‘Tomate’ Alvarado: “Lautaro Pastrán nuevo refuerzo de Colo Colo. El delantero llega a préstamo con opción de compra”, informó en su cuenta personal de X.

Eso sí, el profesional de las comunicaciones advierte que su llegada deberá ser aprobada por la cúpula mayor de la concesionaria que administra a Colo Colo: “El miércoles debe ser aprobado por el directorio de Blanco y Negro”.

Pastrán, chileno-argentino de nacionalidad, ha defendido las camisetas de Everton de Viña del Mar, Belgrano de Córdoba y el 2025 jugó en Liga Deportiva Universitaria de Quito bajo las órdenes de Tiago Nunes y llegó a semifinales de la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Colo Colo debutará contra Deportes Limache este sábado en el Estadio Elías Figueroa.

Lucas Cepeda dejó el club para ser presentado oficialmente en el Elche FC de España.