El ex delantero de Colo Colo, Iván Morales hoy en día se encuentra a la espera de lo que será su futuro futbolístico en el 2024, tras no ser considerado por el Cruz Azul pensando en la próxima temporada en la liga mexicana.

Mientras eso ocurre, el jugador se encuentra en nuestro país, en la que hace unos días formó parte de una interesante entrevista con el canal de Youtube ‘MediaPunta’, en la que abordó diversos temas.

Uno de esos, fue sobre la consulta de que si jugaría en la Universidad de Chile o Universidad Católica, los dos grandes archirrivales de Colo Colo, en la que partió indicando “no sé, nunca me lo he puesto a pensar”.

Tras esto, el atacante nacional complementó más de lo que fue en su primera instancia, escueta respuesta, en la que dio casi por descartado el poder vestir la casaquilla de uno de estos equipos.

Iván Morales dentro de su paso por Colo Colo | Foto: Photosport

“En esa pregunta hay uno en el que no creo, uno de esos dos equipos (La U), yo creo que no, la verdad que no”, explicó al programa mencionado.

Finalmente, Morales explicó que la situación con la Universidad Católica es distinta, en la que no descartó dentro de su respuesta jugar en dicho club, ya que la rivalidad que tiene con Colo Colo no es tan fuerte como la que tiene con la U.

“Con la Católica es distinto, porque no es como el archirrival. Lo otro (la U) yo creo que no, a parte, toda la vida ahí en Colo Colo, como que no me veo”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Iván Morales en su estancia en Colo Colo?

El jugador nacional disputó 103 partidos con la camiseta de Colo Colo, en la que anotó 29 goles y aportó con 8 asistencias.