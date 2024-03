Ayer se vivió una verdadera fiesta alba en el Estadio Monumental, donde se realizó la gran despedida del fútbol de Jaime Valdés, uno de los últimos ídolos de Colo Colo que reunió a más de 35 espectadores en Macul, junto a referentes de todos los tiempos del Cacique.

Uno de los presentes fue Iván Zamorano, quien vistió la camiseta del cuadro popular en 2003 y es considerado una verdadera leyenda del fútbol nacional, principalmente por lo que hizo con la Selección Chilena y en Europa, en equipos como Real Madrid e Inter de Milán.

Tras “El Último Vuelo” del Pajarito Valdés, Bam Bam conversó con los medios de comunicación y se refirió a este reencuentro con el hincha colocolino.

“Lo viví de una forma muy especial, el hecho de estar acá en este estadio, esta es mi segunda casa. Mi papá me traía de chiquitito acá, no habían asientos todavía, nos sentábamos en el cemento. Tiene una significación para mí, después jugar en este equipo, cumplir el sueño mío, el de mi papá antes de morir. Y por circunstancias también de Selección Chilena, aquí viví una de las noches más mágicas de mi historia como futbolista, marcar cinco goles en eliminatorias mundialistas. Entonces regresar acá para mí es todo emocionante”, comenzó diciendo el Gran Capitán.

“Despedir a un grande de la institución como Jaime, acompañarlo en este momento, todo fue una noche muy linda. Creo que la gente disfrutó y nosotros desde adentro también disfrutamos muchísimo”, añadió al paso.

Iván Zamorano en la despedida de Jaime Valdés. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Iván Zamorano defiende la cancha del Estadio Monumental

Pero eso no fue todo, ya que Zamorano no quedó excento de la gran polémica que por estos días azota a Colo Colo y que tiene que ver con el riesgo de perder la localía en el Monumental para la Copa Libertadores, por el complejo estado de la cancha.

“La cancha está bien para jugar, la cancha está bien. Yo creo que se puede mejorar muchísimo, sobre todo las áreas. Yo creo que somos muy exigentes de repente, no conocemos muy bien las canchas de Sudamérica, algunas están peores que esta y no se habla absolutamente nada. Pero es indudable, somos Colo Colo, el equipo más grande de acá. En todo orden de cosas se puede mejorar la cancha, de aquí a que empiece la Copa Libertadores se pude mejorar“, expuso el ex delantero luego de haber pisado el campo de juego.

Seguido, el mundialista en Francia 1998 envió un incendiario mensaje a la Conmebol, quienes inspeccionarán el césped este lunes.

“No sé si está exagenerando (la Conmebol), pero yo cre que debería darse la vuelta por otras canchas de Sudamérica también. No sé si estan siendo demasiados exigentes, porque yo hoy día vi una cancha no al cien por cien, pero estaba en condiciones de jugar al fútbol“, lanzó.

“Las áreas es la unico donde a lo mejor se podía mejorar, pero eso en un par de días yo creo que se puede solucionar“, completó quien fuera Pichichi de la liga española en 1995.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la fase de grupos de Copa Libertadores?

El Cacique se estrenará el miércoles 3 de abril a las 21:00 horas como local ante Cerro Porteño de Paraguay, por el Grupo A de la Copa Libertadores 2024.