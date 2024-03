Tan solo horas quedan para que el balón comience a rodar en el Estadio Monumental, recinto deportivo que albergará una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

El equipo que ahora dirige Gustavo Álvarez buscará romper la mala racha de 23 años sin derrotar al Cacique en el Estadio Monumental, mientras que el conjunto Popular intentará mantener la supremacía ante los Azules.

Si hay un exjugador que sabe lo que es disputar este tipo de partidos es Jaime “Pajarito” Valdés, el cual es uno de los futbolistas con más partidos invicto ante el Romántico Viajero, y sus grandes actuaciones lo llevaron a quedar grabado en la memoria del hincha albo.

Valdés enfrentando a la U en el Estadio Monumental | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

JAIME “PAJARITO” VALDÉS HABLÓ SOBRE UNA TENTADORA OFERTA DE LA U

En conversación con AS Chile, el exmediocampista que tendrá su partido de despedida en los próximos días sorprendió a todos al confesar que en su momento estuvo cerca de recalar en el Bulla.

“Cuando estuve a punto de quedar libre -esto no lo sabe nadie y lo voy a decir ahora-, me llamaron del equipo de la vereda de al frente (ríe). Fue en el 2016″, aseveró Valdés.

“O sea, no es que me llamaron… El director deportivo de ese entonces me preguntó cómo veía si me llegaba una propuesta de ese equipo. Y ahí yo le respondo ‘o sea, ¿usted quiere que me maten de este lado y del otro? (ríe). No, es imposible, yo ni siquiera puedo aceptar una propuesta”, agregó.

Finalmente, el oriundo de la comuna de El Bosque dejó en claro que “le dije ‘yo estoy muy identificado con la gente de Colo Colo, soy hincha del club y no tengo nada que hacer en la vereda del frente. Yo camino por esta vereda hasta el cajón (ríe)’”.

¿CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL SUPERCLÁSICO ENTRE COLO COLO Y LA U?

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental a partir de las 18:00 horas de este domingo por la fecha 4 del Campeonato Nacional.