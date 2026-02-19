Colo Colo ya dio vuelta la página del agónico triunfo ante Unión La Calera el domingo pasado y ahora se concentra de lleno en lo que será su compromiso por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026 ante O’Higgins de Rancagua en calidad de visitante.

Si bien el Cacique no ha mostrado un nivel de juego que llene el paladar de los hinchas, enfiló dos victorias consecutivas que sirven para calmar los ánimos y darle un poco de aire al cuestionado Fernando Ortiz.

El que no se ha convencido con el juego de Colo Colo es Jaime ‘Pillo’ Vera, quien estuvo en ‘Grítalo América’ de Radio ADN y deslizó una crítica al DT albo: “Todos tienen su libro… no sé, yo pondría un 10 para que abastezca al delantero. Que sea el que meta el último pelotazo para que quede frente al arco”, dijo.

Pillo Vera le pide más a Claudio Aquino. | Foto: Photosport

Tras cartón, le cayó a Claudio Aquino: “Ahí a Colo Colo le falta más fuerza para tener al goleador que anhela. Aquino no ha dado el ancho en Colo Colo, le ha faltado un poco más de capacidad. Le cuesta destacar”, argumentó.

Claudio Aquino llegó en la temporada 2025 al Cacique con el cartel de ser el mejor jugador del fútbol argentino en la temporada 2024 y, si bien ha tenido buenas actuaciones, le ha costado mucho ser regular.

Este sábado, sin embargo, Claudio Aquino y Colo Colo tienen una inmejorable chance de dar un batacazo en Rancagua para meterse en la parte alta de la Liga de Primera 2026 y llegar con el ánimo a tope para el Superclásico.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a O’Higgins en Rancagua por la Fecha 4 de la Liga.

El técnico Fernando Ortiz registra dos victorias consecutivas tras el triunfo ante La Calera.