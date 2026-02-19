Colo Colo se anotó su segundo triunfo consecutivo el fin de semana pasado, en donde derrotó a Unión La Calera por la cuenta mínima con un agónico gol de Maximiliano Romero tras pase de Yastin Cuevas.

Una de las cosas que más llamó la atención en el triunfo de los albos fue la ausencia de Matías Fernández Cordero, quien fue relegado al banco de suplentes en desmedro de Jeyson Rojas, quien hizo un correcto partido.

Esta movida captó la atención de Carlos ‘Piña’ Villanueva, quien en Pelota Parada de TNT Sports comentó que “Me llamó mucho la atención. Matías Fernández con campañas internacionales en Independiente del Valle”.

Jeyson Rojas se ganó el puesto de titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Después de un primer tiempo tan negativo (contra Deportes Limache), Fernando Ortiz buscó esta variante con Jeyson Rojas y defensivamente le está entregando cosas que no veía con Fernández. Por ahí va la cosa”, agregó.

En el cierre, aplaude lo hecho por Rojas, pero le deja tarea para lo que viene: “Jeyson Rojas está haciendo un buen trabajo, pero le falta ser un poco más fino. En el último partido sus centros no llegaban a destino”, sumó.

¿Repetirá titularidad ante O’Higgins? Los albos vuelven a jugar este sábado por la Liga de Primera 2026 y lo harán visitando al elenco rancagüino, compromiso que servirá de antesala para el Superclásico.

