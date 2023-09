Jordhy Thompson no aprende de sus indisciplinas en Colo Colo y Damián Pizarro también cayó en las inconductas en el cuadro del Cacique. Ambos futbolistas a horas de jugar el Superclásico ante la U en el Santa Laura fueron sorprendidos jugando baby fútbol a nivel amateur.

El ex jugador e ídolo de Colo Colo, Jaime Vera, fue categórico en el diálogo con Bolavip y sepultó la mala conducta de los dos jugadores. Es más, el Pillo se enteró por el llamado de nuestro medio y no lo podía creer.

“¿De verdad, me llamas por esto? No tenía idea. ¡Qué lastima, qué lastima por qué hay que ser profesional! Entonces, eso perjudica a todos y su poco profesionalismo afecta a todos a horas de un partido clave para el equipo”, disparó el ex volante.

Es más, Vera fue tajante al señalar que “no entiendo… ¿Por qué fueron a jugar baby y en el amateur? Me parece bien lo de Gustavo Quinteros, porque hay una disciplina determinada tienen que hacerla valer“.

Jaime Vera fustigó con todo la mala conducta de Thompson y Pizarro en Colo Colo (Photosport)

Es más, el ex futbolista de Colo Colo y de la Roja fue claro. “Imagínate si se hubiesen lesionado de gravedad. Es un problema importante para el plantel un problema gratuito como este“.

Sin duda, Vera lamenta y no sorteó su extrañeza y dolor durante el contacto con Bolavip. Su mensaje también fue de apoyo a Gustavo Quinteros por tener la fortaleza de dejar fuera a sus futbolistas.

“Los entrenadores cuando hay este tipo de situaciones tienen que tomar este tipo de determinaciones. Las reglas están puestas, está entrenando y trabajando con profesionales. Es un error importante y tienen que aprender, pero es un error grave”, terminó Vera.

¿Qué hicieron Jordhy Thompson y Damián Pizarro en Colo Colo?

Los futbolistas jóvenes de Colo Colo, Jordhy Thompson y Damián Pizarro fueron sorprendidos jugando una final del fútbol amateur a dos días del Superclásico ante Universidad de Chile. Por su indisciplina, Gustavo Quinteros los dejó fuera del partido más relevante del fútbol chileno.