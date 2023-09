Colo Colo ya comienza a sentir lo que será el Superclásico ante Universidad de Chile, en la que previo a esto los ‘Albos’ han tenido que saber lidiar con lo que ha sido la posibilidad de salida de su delantero, Jordhy Thompson al fútbol mexicano, la cuál se mantiene en el aire.

Sobre este tema, el ex futbolista e ídolo del ‘Cacique’, Patricio Yáñez se explaya en el programa ‘F90’ de ESPN a lo que fueron los criticados dichos de Esteban Pavez y la posible salida de su compañero, las cuales para el otrora jugador no son para nada despreciables.

“Yo creo que Pavez fue sincero y no se puede obviar lo que decían los temas extra futbolísticos, yo creo que Colo Colo ahí pierde una clara opción de haberlo vendido, de haberle sacado un dinero importante a Thompson y darle la oportunidad de salir de Colo Colo”, partió señalando Yáñez.

Con este tema en consideración, el ‘Pato’ no considera que este ‘traspaso fallido’ sea un impedimento para que Thompson pueda ser titular para el Superclásico ante Universidad de Chile.

El futuro de Thompson se mantiene en el aire | Foto: Photosport

“A mi me parecía extraño que no jugará por el tema de la transferencia, me parece que no debiera tener ningún problema para el día sábado como para hacer lo mejor de sí”, explicó.

Finalmente, Yáñez no se alinea con los dichos de que el jugador podría quedar trastocado en lo personal por esta situación que le tocó atravesar, en la que deja muy en claro que como futbolista tiene que ejercer su profesionalismo.

“Es profesional, tiene que convivir con las presiones, tiene que convivir con una serie de cuestiones que el futbolista bien lo sabe, lo vive día a día. Considero si su rendimiento no es adecuado, no va hacer producto a una salida que no se dio”, completó.

¿Qué decisión fue la que tomó Colo Colo con la oferta de Tijuana a Jordhy Thompson?

Desde ByN tomaron la decisión de desistir por la nueva oferta del conjunto mexicano por el delantero de Colo Colo, en la que aún están abiertos a recibir una nueva propuesta por el jugador en los próximos días.