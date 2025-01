Este jueves Colo Colo tuvo su estreno oficial en la temporada 2025 y fue un empate 2-2 con Deportes Limache por la primera fecha del Grupo B en la Copa Chile.

Pero los albos no quedaron nada conformes con el resultado, lo que generó un profundo malestar en una de sus figuras, el delantero Javier Correa.

Aquello quedó reflejado en zona mixta, donde el argentino encendió todo al reclamar por el estado de la cancha del Estadio Monumental, la que no se utilizaba desde noviembre.

“Sí, malísimo, malísimo. La verdad que hace tres meses que no la usamos y no puede darse pie. Hay que ponerle un poquito más de voluntad, me parece”, lanzó a la prensa.

“Le tienen que preguntar al que lo hace, no sé. La verdad que hace tres meses que no la usamos y nos caíamos solos, el área estaba hecha pedazos. Pero bueno, hay que ajustar todas las maneras para afrontar lo que viene. Estamos en el año del centenario, no nos puede pasar”, continuó.

“Te querías parar y te caías. Nosotros no estamos acostumbrados a esas cosas, así que hay que mejorar”, completó el ex Estudiantes de La Plata.

Javier Correa se mostró molesto tras el debut de Colo Colo este 2025. (Foto: @ColoColo)

Javier Correa sobre la presentación de Colo Colo

Luego, también se refirió a lo que fue este debut del campeón del fútbol chileno ante el último ascendido a Primera División.

“Tranquilo, hay que seguir trabajando y sabiendo que todos los equipos se nos van a venir a meter y hacer ese juego. Espero no volverse loco, el primer partido, creo que bastante experiencia tenemos. Hay que saber que no hay que volverse loco, así que nada, seguir trabajando (…) Obviamente que nosotros somos el último campeón y tenemos que estar a la altura”, concluyó el goleador de 32 años.