No es un secreto la buena relación que hay en el camarín de Colo Colo, donde Arturo Vidal es uno de los pilares y la gran figura que tiene el equipo que dirige Jorge Almirón.

El King también se ha prepcupado de incluir a los refuerzos que han ido llegando al cuadro popular, como lo fue Javier Correa a mediados de la temporada 2024. El delantero argentino arribó al Estadio Monumental desde Estudiantes de La Plata como la gran carta de gol.

Y el martes, el goleador cordobés dio una entrevista al medio XDXT Play de Argentina, donde contó detalles de cómo ha sido su experiencia junto al King, una de las grandes figuras del fútbol mundial de este siglo.

“Un genio, un genio. Conmigo, la verdad me saco el sobrero con él. Me adoptó, me abrió las puertas de su casa. Jugó con tantos genios, con tantos grosos y que se comporte así conmigo, a mí me sorprende. Día a día me sorprende, tiene gestos que cada vez lo hace más grande”, comenzó diciendo.

Luego, contó una anécdita con el ex Barcelona: “Creo que nunca se comió lo que realmente es Arturo Vidal, para mí él no se da cuenta. A veces salimos a comer y se levanta, va al baño y ves que va como un loco normal. Yo digo ‘este loco no entiende nada'”.

Javier Correa y su buena relación con Arturo Vidal. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Javier Correa está en su mejor momento en Colo Colo?

En la minstancia, Correa fue consultado por si está llegando a su mejor versión en Colo Colo, luego de haber sido campeón en 2024 y el gran inicio de temporada que ha tenido este 2025, con cuatro goles en tres partidos disputados.

“Es muy dfícil decir que estoy en mi mejor momento. Creo que siempre he tratado de mantener una línea y he tratado de hacer las cosas bien. Sobre todo fuera de la cancha que eso es lo mas difícil a veces, no involucrarme en ninguna cosa rara, estar siempre con los pies sobre la tierra y vivir normal. Después dentro de la cancha somos personas, somos jugadores, puedes andar bien o andar mal”, comentó.

“Pero creo que esta versión que estoy encontrando ahora de tener mucho mas protaginismo, de ser una pieza importantde del equipo me gusta y como que la hagarro y no la quiero soltar la responsabilidad”, completó el atacante de 32 años.