En Colo Colo ya se empiezan a preparar para su segundo partido por la Liga de Primera 2025, luego del gran estreno ante Deportes La Serena, donde vencieron por 3-1 con gran actuación de Javier Correa.

El delantero argentino abrochó el triunfo en la Cuarta Región y llegó a su cuarta conquista en tres partidos disputados en este inicio de temporada, ya que venía de convertir un hat-trick por la Copa Chile.

Pese a este positivo momento, el martes hizo pública una gran pena que arrastra y tiene que ver con una traición familiar, que se relaciona con su pasión por Instituto de Córdoba, club donde debutó y del que es hincha en Argentina.

La gran pena de Javier Correa

En entrevista con el medio cordobés XDXT Play, el delantero de 32 años confesó que su hijo mayor se hizo hincha del archirrival, Belgrano de Córdoba, por influencia de su suegro.

“Yo estoy herido, tengo una herida grande. Mi hijo más grande se hizo de Belgrano. Mi suegro, mi suegro lo hartó, lo llevó a todos lados. Mi señora es de Belgrano entonces mi suegro se iban a la cancha, lo llevaba a escondidas mías, todo”, reveló Correa.

“Yo siempre fue igual de ver partidos, pero al otro lo llevaban de vacaciones a Córdoba y se iba a la cancha, veía y después me enteré de grande ya. Cuando me quise acordar ya estaba perdido”, agregó.

Javier Correa debutó en Instuto de Córdoba en 2009.

Respecto a si hay posibilidades de reconvertirlo a Instituto, el ex Estudiantes de La Plata descartó aquello entre risas: “No, no, ya está. Se quedó sin herencia nomás el rey“.

Para su consuelo, su retoño menor ha seguido sus pasos y lo acompaña en su pasión por el albirrojo. “No, a ese no lo pierdo ni a palos“, cerró.