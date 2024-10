La lucha por el título está que arde. Colo Colo venció esta noche en el Estadio Monumental a Universidad Católica, con un agónico gol de Javier Correa al minuto 86 de partido.

Los albos fueron claros dominadores del encuentro en Pedrero. Sin embargo, el gol costó, y mucho. Recién tras un córner a los 86 que lanzó Lucas Cepeda, el trasandino exjugador de Estudiantes de La Plata, anotó de cabeza para desatar la locura alba en Macul.

Correa venía ya de marcarle a Cobresal en el duelo anterior, y hoy, con su tanto, se transformó en el héroe de una jornada que, por minutos, parecía escapársele al “Cacique”.

Luego del triunfo, el artillero albo habló de lo peleada que está la lucha por el título: “No está definido esto. Estoy contento por el gol, obviamente, pero sabemos que no tenemos margen de error, hay que seguir con nuestro trabajo y creo que así nos va a ir muy bien. Por eso no nos enfocamos en los demás”, dijo tajantemente.

Javier Correa: el héroe de la noche ante la UC

Posteriormente, el goleador de la jornada añadió: “Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Estoy contento y feliz por darle una felicidad a la gente que nos viene a ver, pase lo que pase siempre están al lado nuestro. Desde el primer día he sido muy honesto. Me voy contento y feliz“.

Javier Correa fue el héroe de la jornada ante la UC (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Al cierre, el jugador fue consultado de qué era lo que tenía el “Cacique” para aferrarse a ganar los partidos que vienen. Javier Correa, con una alta dosis de seguridad, respondió: “La fuerza del pueblo, que nadie la tiene y nosotros sí”.