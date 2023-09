Colo Colo tiene el clásico frente a Universidad Católica a la vuelta de la esquina y en el día de mañana deberá enfrentar a los cruzados en un compromiso clave en las aspiraciones albas por lograr el bicampeonato.

Uno que en un 99% no estará frente a la UC es Carlos Palacios, quien se lesionó frente a Cobreloa por Copa Chile a mitad de semana y muy seguramente no podrá decir presente en un clásico que bien puede definir el título para los albos.

Juan Cristóbal Guarello, comunicador de Más Que Fútbol de D Sports, responsabilizó de manera directa a Gustavo Quinteros por la lesión de la Joya: “No entendí lo de Palacios que haya jugado, que no lo haya sacado después del 3-0 a Cobresal el sábado pasado. Para qué lo lleva a Calama”, arrancó diciendo.

La Joya se lesionó ante Cobreloa. | Foto: Photosport

“Suena muy agresivo, pero para mí, Quinteros tiene cosas de Sampaoli. El resultado manda y si el jugador está lesionado… que no reclame después, porque les da titular a todas las páginas”, complementó.

Guarello concluye: “Si se lesionó Palacios es por culpa de Quinteros, no tenía que haber jugado en Calama y apenas aseguró el chancho ante Cobresal, tenía que haberlo sacado. Magallanes se guardó jugadores, Cobreloa también y Colo Colo fue con todo, después no reclame. Quiso asegurar la llave en Calama para después dosificar y no le resultó”, remató.

Así va Colo Colo en la tabla

El Cacique se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 39 puntos, a siete unidades del líder Cobresal que juega el domingo frente a Palestino.