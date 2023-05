Colo Colo logró un empate con sabor a derrota en su visita a Venezuela. Los dirigidos por Gustavo Quinteros tuvieron que luchar más de la cuenta para igualar 1 a 1 ante el Monagas, partido válido por la jornada 4 de la Copa Libertadores.

Uno de los jugadores que fue titular en el esquema del adiestrador argentino nacionalizado boliviano fue Damián Pizarro, quien todavía no puede dejar atrás la sequía goleador y tan solo ha convertido un solo gol en el profesionalismo, lo que ha sido criticado por algunos históricos albos.

Pizarro sigue en la búsqueda de su tan ansiado gol con la camiseta del conjunto Popular | FOTO: Photosport

Ahora fue el turno de Jean Beausejour, panelista de Los Tenores de ADN Deportes, quien le envió un fuerte recado al novel atacante del Cacique.

“No fue un buen partido de Damián Pizarro. En las fechas anteriores uno podía rescatar que trabajaba para el equipo, se le veía espectacular descargando de espalda y uno decía que solo le faltaba el gol, pero por buscar el gol se está olvidando de esas cosas que tan bien la venía haciendo”, dijo en el arranque el bicampeón de América con la Roja.

“A un Damián Pizarro yo no le exigiría gol, le pediría rol porque el rol del 9 es tener gol, pero a mí me bastaba con lo que venía haciendo porque el gol le iba a llegar por consecuencia. A lo mejor iba a hacer el gol menos pensado, siento que en esta búsqueda obsesionada del gol se está alejando de las cosas buenas que a todos nos deslumbró y que no fueron hace dos años, sino a dos partidos”, agregó.

“Que vuelva a las bases, que vuelva a trabajar porque a lo mejor el gol le va a salir con la canilla o de rebote, pero que nos siga dando eso que lo mantienen como titular en Colo Colo porque a pesar de no tener gol estaba siendo fundamental en el esquema”, sentenció.