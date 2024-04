Este viernes todo Colo Colo celebró el aniversario número 99 del cuadro popular, el club más ganador en la historia del fútbol chileno. Hubo varias actividades y los ídolos e históricos del cuadro popular también tuvieron algo que decir. Uno de ellos es Esteban Paredes, quien aprovechó la ocasión para defender públicamente a Arturo Vidal, el gran refuerzo del Cacique para esta temporada 2024.

En entrevista con Radio ADN, el exfutbolista, hizo un preocupante llamado, para frenar las críticas contra el King en medio del complejo momento deportivo del equipo dirigido por Jorge Almirón.

“Lo he dicho en varias oportunidades. A Arturo Vidal tenemos que cuidarlo, protegerlo, él nos ha entregado mucho tanto en Colo Colo como en el fútbol chileno. Jugó en los mejores equipo del mundo y por ahí se le carga mucho la mano“, expuso el Tanque.

“Este es un equipo, no es de individualidades, la verdad que encuentro que hay mucha gente que critica sin saber de la interna y esperamos que mañana los muchachos puedan hacer un gran partido y que se puedan quedar con los tres puntos que son importantes”, agregó respecto al clásico contra Universidad Católica.

“Yo creo que él nos ha entregado mucho. El otro día en el partido con Fluminense fue muy bueno para él, ha sido de los mejores partidos para él y ha sido uno de sus mejores partidos acá en Colo Colo. De verdad que se le carga mucho la mano”, repasó Paredes.

Esteban Paredes es considerado el ídolo más reciente en la historia de Colo Colo. (Foto: Photosport)

El presente de Damián Pizarro

El máximo goleador histórico de Primera División, también tuvo palabras para referirse a la situación del joven delantero Damián Pizarro, quien fue vendido al Udinese pero partirá a mitad de año. Mientras tanto, ha perdido terreno en esta campaña, considerando que en 2023 fue titular con el técnico Gustavo Quinteros.

“Este último tiempo no he hablado con él, solo por Instagram de repente lo saludo y le pregunto cómo está. Pero presencialmente no he podido conversar con él. Es un gran niño, un gran muchacho, en donde por ahí se le daba mucho la responsabilidad a un niño“, comentó el otrora delantero.

“Está vendido en el Udinese, uno no entiende (por qué no juega), porque él va a jugar en Europa. Si bien Colo Colo fue su casa, pero es un momento difícil, momentos donde uno opina de afuera, uno no sabe lo que pasa en la interna. Uno le desea lo mejor siempre“, completó el actual gerente deportivo de Santiago Morning.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique visitará a Universidad Católica este sábado 20 de abril, en una nueva edición del clásico, esta vez en el marco de la novena fecha del Campeonato Nacional. El partido se jugará en el Estadio Santa Laura, solo con presencia de público del equipo local.