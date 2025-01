Brayan Cortés continuará en Colo Colo. El arquero iquiqueño fue una de las figuras del equipo en la temporada 2024 y una vez finalizada la temporada tomó la decisión de partir del Cacique para cumplir su anhelo de jugador en el fútbol internacional.

Sin embargo, la situación cambió, pues no hubo ofertas y en el Popular lo convencieron con un nuevo contrato, que es considerablemente mejor al anterior que tenía. En esta larga serie de sucesos, se generó un quiebre entre el golero y parte de los hinchas, quienes no estaban de acuerdo con el manejo del futbolista que en un principio no contestó a los ofrecimientos de los Albos.

Jorge Almirón fue clave para la continuidad del arquero. El DT lo pidió y ahora lo tendrá en el plantel. “Es de la casa, es nuestro. Con todos los jugadores tengo una relación, soy muy exigente, pero me llevo bien. Quiero mucho al jugador de fútbol y cuando se entregan como lo hacen todos aquí en el plantel, yo quiero que se queden”, comentó.

También comprendió la intención del jugador de buscar nuevos rumbos: “Tuvo la situación de pensar en salir después de muchos años en el club, salir campeón. A veces uno necesita esos cambios, pero no se dio y se pudo seducir de vuelta para que pueda quedarse con nosotros”.

Brayan Cortés sigue en Colo Colo. (Foto: Photosport)

El DT espera que el guardameta vuelva a ganarse el cariño de todos los colocolinos: “Lo tomo como algo normal. Es parte de la casa, sabe lo que representa en este club. La gente seguramente está molesta, él entiende eso también y espero de a poco se vaya ganando el cariño de la gente, que, para cualquier jugador, para mí o cualquiera que estamos aquí es importante que la gente te quiera”.

¿Hasta cuánto firmó contrato Brayan Cortés en Colo Colo?

El arquero firmó un vínculo con el Cacique hasta 2027. Es decir, por tres temporadas. Con esto se suma al plantel que está enfocado en los desafíos en la Supercopa, Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Chile.