Jean Beausejour se la juega con el puesto ideal para Carlos Palacios en Colo Colo: "Me gusta en..."

Colo Colo está a horas de disputar un encuentro clave en lo que va de este 2024, en la que los ‘Albos’ se jugarán la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán ante Godoy Cruzen el partido de vuelta por la segunda fase de la competición.

Sobre este duelo, el ex jugador, Jean Beausejour agarró el micrófono de Radio ADN y analizó lo que será este partido, en la que señaló el puesto ideal para que la gran figura de Colo Colo, Carlos Palacios, pueda brillar con todo dentro del equipo de Jorge Almirón.

“Yo soy sincero, a mí Carlos Palacios me gusta de 3/4 para arriba en la parte ofensiva, no me gusta tanto ese Carlos Palacios que viene a jugar al lado de Esteban Pavez, yo creo que su juego toma más relevancia cuando recibe por detrás de los volantes del rival, ahí es determinante“, comenzó señalando Beausejour.

Siguiendo con eso, el ‘Bose’ sentencia que la ‘Joya’ en un lugar tan transitado del mediocampo, no puede ser tan determinante, como si lo puede ser en la recta final del área rival, en la que con su gambeta, se vuelve un jugador letal.

Palacios es la gran figura de Colo Colo | Foto: Photosport

“Cuando viene a juntar piernas y densidad de hombre en el medio, no soy de eso fan, me gusta más de 3/4 para arriba”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour indicó que en Carlos Palacios estará la gran llave de Colo Colo para poder quedarse con la serie ante Godoy Cruz, en la que apunta al jugador ‘Albo’ como un hombre clave para generar el desequilibrio que ayude al ‘Cacique’ a avanzar de ronda.

“Cuando Carlos Palacios está de frente al balón de 3/4 hacia arriba, para mí es hoy en día lo mejor que tiene Colo Colo, entonces por ahí va a pasar el partido, en que Colo Colo lleve de 3/4 hacia arriba ese tramite, que por momento en Mendoza lo tuvo en propio campo, por una cosa obvia”, concluyó.