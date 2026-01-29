Colo Colo se ha desprendido de varios jugadores y sueldos altos en el Mercado de Fichajes, donde Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Alan Saldivia y Lucas Cepeda no seguirán para la presente temporada.

Por otro lado, las llegadas han sido cuestionadas por los hinchas: Joaquín Sosa, Javier Méndez, Matías Fernández Cordero, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero son las incorporaciones que tiene el Cacique.

“Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores. Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición de Colo Colo, por todos los condoros que se pegaron el año pasado”, dijo Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera criticó el mercado albo. | Foto: Photosport

El ex portero azul sigue con su crítica al mercado albo: “En conclusión, es como dicen: están como país en guerra, ahorrando cualquier peso. Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos, negocian jugadores relativamente baratos. En el arco dicen que nos arreglamos con lo que tenemos”.

Para Herrera, Colo Colo difícilmente sea protagonista esta temporada y cree que apuntan a un año de transición antes de volver a pelear algo: “No quieren decir abiertamente que será un año de transición, pero es lo que se está viendo”, remató.

Colo Colo esta temporada no tendrá actividad internacional y deberá concentrarse exclusivamente en la Liga de Primera, Copa Chile y la flamante Copa de la Liga donde está obligado a ser protagonista en los tres torneos.

En síntesis

