Johnny Herrera ningunea el triunfo moral de Colo Colo ante Fluminense por Copa Libertadores: "No es el caso, el equipo no juega bien"

Colo Colo hizo, posiblemente, uno de los mejores partidos en el último año ante Fluminense en el Estadio Maracaná, pero de igual manera no pudo rescatar puntos y se devolvió a Chile con las manos vacías.

Pese a la caída del equipo dirigido por Jorge Almirón, los jugadores del Cacique e históricos coincidieron en que se hizo un notable partido donde faltó un poco de suerte para haber rescatado, por lo menos, una unidad.

El ambiente de triunfo que reina en el Cacique fue rápidamente ninguneado por Johnny Herrera, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports quien le quitó valor a lo hecho por el Cacique en el país de la samba.

Colo Colo cayó ante Fluminense por 2-1. | Foto: Photosport

“Los triunfos morales no existen en el fútbol, muchas veces uno queda tranquilo aún si pierde porque proyecta un equipo que juega bien, pero Colo Colo no viene jugando bien”, dijo el ex portero azul.

En esa línea, complementa diciendo que “Creo que fue un accidente que Fluminense nunca se adaptó, porque el primer gol es un golazo. Colo Colo lo sale a buscar y Fluminense les dio un toque, después, por otros motivos, le salió el empate”, aportó.

En el cierre, Johnny insiste en su idea y no cree que lo del martes sea para festejos en el Estadio Monumental: “Insisto, los triunfos morales son cuando el equipo viene jugando bien y proyecta eso, pero este no es el caso”, cerró.

Colo Colo vuelve a la cancha

Los albos volverán a la actividad este lunes 18 de abril cuando, a las 8:30 de la noche, enfrenten a Cobreloa en el Estadio Monumental por la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2024.