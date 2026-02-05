Colo Colo no ha partido de la mejor forma lo que ha sido su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ se llenaron de dudas tras lo que fue su derrota en el debut del torneo nacional, en el que cayeron por 3-1 ante Deportes Limache.

Por esto, sin duda que uno de los grandes apuntados ha sido el entrenador Fernando Ortiz, a quien se le señala como el principal culpable de lo que han sido estos flojos resultados para el ‘Cacique’ desde su arribo al club.

Sobre esto, un ídolo de la Universidad de Chile como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que es el presente de Colo Colo, en la que salió a defender con todo al DT del ‘Popular’.

“No es toda culpa del entrenador. No tiene plantel para pelearle a la U, a la Católica, a Coquimbo ni a la U de Conce. Este plantel es peor que el del año pasado. Está muy despotenciado. Se le fueron la mitad de los titulares”, declaró Herrera.

Herrera sale en defensa de Ortiz | Foto: Photosport

Concluyendo, Herrera siente que Colo Colo no se ha reforzado de la mejor forma pensando en esta temporada e indica sin pelos en la lengua que Fernando Ortiz está pagando los platos rotos de lo que fueron los anteriores errores de mercado en el club.

“La calidad de los refuerzos es porque están arreglando las cagás del año pasado y los jugadores de dos millones de dólares que fracasaron”, agregó.

En Síntesis