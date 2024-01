Arturo Vidal se encuentra sin club en el inicio de la temporada 2024. En las últimas semanas Boca Juniors y Colo Colo aparecieron como posibles destinos, pero sin un avance concreto. Gonzalo Fouillioux asegura que Arturo Vidal se debe adaptar a la actualidad del Cacique.

“Se tiene que adaptar al contexto del fútbol chileno y a la realidad de lo que puede pagar Colo Colo y lo que puede hacer (el club) para competir a nivel internacional. Colo Colo no tiene el presupuesto de Flamengo, de Corinthians, ni de Gremio, ni de Inter de Porto Alegre, no lo va a tener nunca”, dice el periodista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Johnny Herrera también da su opinión y piensa que el King no está en un momento para poner condiciones a un equipo: “Eso pasa Gonzalo cuando el jugador está en el peak de su rendimiento. Cuando un jugador está en un muy buen nivel, ellos pueden pedir cosas, pero cuando estás saliendo de una operación que no juegas hace cuatro o cinco meses, prácticamente sin club, no es momento de exigir”.

Para el exfutbolista una opción para Arturo Vidal sería regresar al Cacique: “Creo que lo que le queda sería Colo Colo y un sueldo muy bajo por lo demás también. En teoría se habló mucho de Boca, pero al final creo que Boca no quiso”.

Arturo Vidal está sin club tras terminar su contrato en el Athletico Paranaense (Foto: Photosport)

Además, Herrera ve incertidumbre tras la operación en la rodilla derecha del King: “Cuando un jugador puede poner condiciones para llegar a cierto club es porque está en un peak. Hoy, lamentablemente por él, viene saliendo de una operación que nadie sabe la realidad de su real condición física”.

Johnny Herrera valora un posible regreso de Arturo Vidal al fútbol chileno

Gonzalo Fouillioux expresa que sería algo positivo que Arturo Vidal regresara al balompié nacional. “Ojalá que venga, sería un impacto increíble”. Ante esto, Herrera, estuvo de acuerdo. “Sí, para todo el fútbol chileno”.