Colo Colo consiguió una tremenda clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras lo que fue una sufrida igualdad a un tanto ante Cerro Porteño en Paraguay, en la que sin duda la gran figura del equipo ‘Albo’ fue Maximiliano Falcón, quien es glorificado por el hincha tras sacar dos balones desde la línea en el cierre del partido.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista e ídolo de la U, Johnny Herrera destacó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ lo que fue el desempeño de ‘Peluca’, el cuál rápidamente fue replicado en las redes, generando sorpresa por parte de los hinchas de Colo Colo.

Ante esto, el ‘Samurai’ conversó con LUN y se refirió a lo que fueron los dichos sobre el zaguero uruguayo del ‘Popular’, en la que indicó que sus elogios al jugador fueron verdaderos, pero con un toque de picaneo por lo que se ha hablado.

“En rigor lo que quería decir era que quería tener la bruja de Falcón. Obviamente no la que tengo en la casa, pero para hacer todo lo que hizo él la noche del miércoles hay que estar bien protegido. Y ojo que yo creo en las brujitas, pero en las buenas, no en las malas”, comenzó señalando Herrera.

Falcón fue titular en la clasificación de Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el ídolo de la U remarcó “hay una parte que no es talla y es que desde que tengo uso de razón nunca vi un jugador que haya sacado dos goles de la línea, se pegue un pique de 90 metros, le peguen una patada mala leche y termine bailando en el camarín. Creo de verdad que tiene un dato de una bruja que lo ayuda y lo tira para arriba. A todos nos gustaría tener una”.

Ante lo que es este tema de las ‘ayudas espirituales, el hoy panelista de TNT Sports indica que sin duda siente que el jugador de Colo Colo está tocado con la varita y está protegido, en la que puede brillar ante importantes situaciones de su equipo.

“El miércoles pregunte en el partido sobre este tema de las brujas. De verdad creo que tiene alguien que lo ayuda desde el más allá. Pero siento que estoy un poco ajeno al tema, no tanta bruja, no tanta ruda. ¿Te acuerdas de la ruda? Yo soy más de la buena vibra de rodearme de gente buena , con ambiente laboral buena onda, no del tipo que te quiere sacar los ojos. Por lo mismo tengo tan pocos amigo”, indica.

Finalmente, Herrera ya alejado de lo que es este tema puntual y volviendo al rendimiento de Falcón, fue consultado sobre como ha considerado el nivel del uruguayo con la camiseta de Colo Colo, en la que le destacó una gran virtud.

“No lo sigo tanto la verdad, pero sí tengo claro que es uno de los jugadores más queridos de Colo Colo por lejos, entonces algo está haciendo bien el tipo”, cerró.