Jordhy Thompson actualmente se encuentra en Rusia. El futbolista de 19 años integra el Orenburg de la Primera División del fútbol ruso y cuenta con buenas participaciones. Por aquello, se encamina una venta de Colo Colo por el 60 por ciento del pase del futbolista en un 1,2 millones de dólares.

El futbolista se mostró feliz con su presente, agradeció a los fanáticos Albos y espera regresar al estadio Monumental en el futuro. “Estoy contento acá, trabajando lo psicológico. En un futuro podría volver a Colo Colo, siempre voy a estar agradecido con el hincha por cómo me trató, siempre estaré agradecido. Siempre tendré las ganas de devolverle algo a Colo Colo”, expresó desde Rusia en conversación con DSports.

Thompson considera que pudo tener mejor rendimiento en el Cacique: “En Colo Colo hice una buena temporada y creo que pude haber dado más. En el fútbol ruso estoy adaptándome, quiero estar al 100 por ciento y dar lo mejor de mí”.

Además, mostró su deseo de continuar en el fútbol ruso: “Me gustaría quedarme en Rusia, estoy en un club serio y estoy contento. Ojalá poder quedarme, eso lo ve mi representante así que estoy súper tranquilo”.

Jordhy Thompson se encuentra en el Orenburg de Rusia. (Foto: Photosport)

Jordhy Thompson pensó que le iba a costar la adaptación en el fútbol ruso

El formado en el Cacique mencionó las características de la liga rusa y aseguró que aún no está en su plenitud futbolística: “Rusia es una liga competitiva, muy física y aún no estoy en mi 100 por ciento pero estoy trabajando para eso. Tengo que estar en forma, creo que aún me tengo que adaptar un poco más, pero tengo que llevarlo con tranquilidad”.

También aseguró que pensaba que tendría más dificultades en su adaptación a la competición: “Pensé que me iba a costar más adaptarme pero me he adaptado bien. He estado en contacto con mi familia, mi representante. Me ha servido mucho y me he sentido bien”.